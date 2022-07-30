Учредителя московского хостела, где сгорели люди, заключили под стражу до 29 сентября

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Пресненский суд Москвы арестовал 55-летнего владельца и 24-летнюю генерального директора сгоревшего на юге Москвы хостела. Они останутся под стражей до 29 сентября, передает из зала суда корреспондент «Звезды».

Мужчине и женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, учредитель хостела и генеральный директор знали о несоответствии систем противопожарной защиты хостела требованиям законодательства. Однако, для извлечения максимальной финансовой выгоды, продолжали оказывать гостям услуги по временному проживанию.

По словам самого владельца, помещение он получил в аренду от департамента городского имущества Москвы, арендатор не может вносить изменения в фасад здания самостоятельно. Кроме того, ко всем замкам, на которые были закрыты металлические решетки на окнах, были приклеены ключи.

«Есть документы БТИ, по плану видно, что есть три пути эвакуации и система оповещения пожара сработала. Это могут подтвердить все соседи. Пути эвакуации и выход в коридор был абсолютно доступен. В помещении установлена система дымоудаления», - сказал он.

Пожар хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В результате погибли восемь человек, еще трое пострадали. Одной из основных версий следствия о причинах возгорания является неисправность электропроводки.