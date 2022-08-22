Тела погибших в массовом ДТП под Ульяновском вывезут в Киргизию спецбортом

© Фото: УМВД России по Ульяновской области Вконтакте

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил проработать организацию специального борта для отправки из России на родину тел соотечественников, погибших в аварии на трассе в Ульяновской области. Об этом рассказал глава пресс-службы руководителя государства Дайырбек Орунбеков.

«Президент Жапаров дал поручение МИД, МЧС, Международному аэропорту «Манас» проработать организацию специального борта для отправки в Кыргызстан тел погибших соотечественников», - сообщил представитель президента.

Дайырбек Орунбеков также выразил соболезнование родным и близким погибших.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 14 граждан Киргизии, произошло в воскресенье на трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. Жертвы трагедии в момент аварии находились в микроавтобусе, в который врезался грузовик.

Согласно данным МВД, причиной ДТП стало то, что водитель фуры вовремя не смог затормозить. По факту происшествия Следственный комитет России завел уголовное дело. Также в Николаевском районе Ульяновской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.