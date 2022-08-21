В ДТП под Ульяновском погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии

© Фото: УМВД России по Ульяновской области Вконтакте

В смертельной аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков погибли 14 граждан Киргизии и двое россиян. По предварительной информации, маршрут микроавтобуса проходил через Казахстан.

«По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии и двое - россияне», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Напомним, в ДТП под Ульяновском погибли 16 человек, еще трое пострадали. Сообщения о столкновении транспортных средств поступили днем, 21 августа. По предварительным данным, в микроавтобусе находились 18 человек. В МВД отмечали, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.