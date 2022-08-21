В Николаевском районе Ульяновской области из-за смертельного ДТП ввели режим ЧС

© Фото: УМВД России по Ульяновской области Вконтакте

В Николаевском районе Ульяновской области из-за смертельной аварии с автобусом и грузовиком ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом в воскресенье вечером рассказали в местной администрации.

«Состоялось заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «Николаевский район», на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на трассе М5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и микроавтобуса Mercedes. Погибли 14 граждан Киргизии и двое россиян. По предварительным данным, в микроавтобусе находились 18 человек.

В МВД отмечали, что водитель одного из грузовиков выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело.