Прокуратура поставила на контроль расследование убийства Дарьи Дугиной

Автомобиль, в котором ехала девушка, взорвался вчера вечером, СК уже возбудил уголовное дело по факту убийства. Теперь за ходом расследования следит прокуратура.

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Прокуратура Московской области сообщила о том, что берет на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, связанного с убийством в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого ехала Дугина, взорвался и загорелся, девушка погибла на месте Это произошло вечером 20 августа недалеко от поселка Большие Вяземы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством журналистки.