Прокуратура поставила на контроль расследование убийства Дарьи Дугиной
Прокуратура Московской области сообщила о том, что берет на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, связанного с убийством в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.
«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого ехала Дугина, взорвался и загорелся, девушка погибла на месте Это произошло вечером 20 августа недалеко от поселка Большие Вяземы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством журналистки.