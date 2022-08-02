В офисе Зеленского указали на блокировку ФРГ финансовой помощи Украине в 8 млрд евро
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Германия блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Европейского союза. В частности, речь идет о предоставлении Украине восьми миллиардов евро.
«Ожидаем предоставления еще 8 миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами», - сказал чиновник в ходе брифинга.
В конце мая Европейский совет сообщил о готовности предоставить Украине помощь в размере девяти миллиардов евро. Вчера власти США заявили о намерении поставить Украине очередной груз военной помощи. Речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц на 550 млн долларов.