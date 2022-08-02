В стране и мире В офисе Зеленского указали на блокировку ФРГ финансовой помощи Украине в 8 млрд евро Елизавета Потейчук По словам Игоря Жовквы, президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами на этот счет. © Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Германия блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Европейского союза. В частности, речь идет о предоставлении Украине восьми миллиардов евро. «Ожидаем предоставления еще 8 миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами», - сказал чиновник в ходе брифинга. В конце мая Европейский совет сообщил о готовности предоставить Украине помощь в размере девяти миллиардов евро. Вчера власти США заявили о намерении поставить Украине очередной груз военной помощи. Речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц на 550 млн долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика