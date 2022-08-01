США усилят ВСУ партией боеприпасов на $550 млн

В очередной пакет военной помощи Украине от США вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц.

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Власти США заявили о намерении поставить Украине очередной груз военной помощи. Речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц на 550 млн долларов. Американцы уже проинформировали руководство Украины о предстоящих поставках оружия. Об этом объявил сегодня журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби также отметил, что новый пакет военной помощи сегодня должен одобрить президент США Джо Байден, в поставку войдут «дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок », - приводит слова представителя Белого дома ТАСС.

Напомним, что сегодня хакеры Killnet решили атаковать оборонную корпорацию Lockheed Martin, разработчика РСЗО HIMARS , которую США активно поставляет на Украину. Сегодня же Минобороны России сообщило об уничтожении еще двух пусковых установок HIMARS ударом высокоточного оружия по заводу «Украинские энергетические машины» в Харькове.