Глава Евросовета заявил о выделении Украине 9 миллиардов евро
На саммите лидеров ЕС также достигнута договоренность о частичном эмбарго нефти из РФ.
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Европейский совет готов предоставить Украине помощь в размере девяти миллиардов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Шарль Мишель.
«Европейский совет готов предоставить Украине девять миллиардов евро. Сильная и конкретная поддержка восстановления Украины», - написал он в Twitter.
На саммите в Брюсселе 30 мая лидеры ЕС также согласовали частичное нефтяное эмбарго против России. Кроме того, в пакет санкций включено отключение Сбербанка от SWIFT и ряд других ограничительных мер.