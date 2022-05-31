Глава Евросовета заявил о выделении Украине 9 миллиардов евро

На саммите в Брюсселе 30 мая лидеры ЕС также согласовали частичное нефтяное эмбарго против России. Кроме того, в пакет санкций включено отключение Сбербанка от SWIFT и ряд других ограничительных мер .

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