Армия Шойгу обсудил региональную безопасность с коллегой из Азербайджана В Минобороны России уточнили, что разговор двух глав оборонных ведомств состоялся по телефону. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает Минобороны России. В МО РФ уточнили, что стороны обсудили вопросы региональной безопасности и другие представляющие взаимный интерес темы. Ранее Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве заявил, что освобождение Донецкой Народной Республики от украинских нацистов идет по плану. Также, по словам Шойгу, российские силы ПВО спасли от смерти тысячи мирных жителей только за июль. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика