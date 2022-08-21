В Минобороны Польши пригрозили России пятой статьей устава НАТО

Как утверждает Скуркевич, сотрудничество в рамках НАТО - «основа для обеспечения безопасности Польши».

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Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом Североатлантического альянса на размещение в Калининградской области Российской Федерации гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет польское агентство PAP.

«Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными действиям, предпринимаемым Российской Федерацией», - сказал чиновник.

Как утверждает Скуркевич, сотрудничество в рамках НАТО - «основа для обеспечения безопасности Польши».

«Эти гарантии были и остаются в силе, и обязательства в этом отношении четко констатируют наши партнеры: отдельные члены Североатлантического альянса, а также президент США Джо Байден», - добавил заместитель министра обороны Польши.

Согласно словам польского чиновника, пятая статья устава НАТО также остается в силе и в случае угрозы члены военного блока будут действовать по формуле «один за всех и все за одного».

Ранее замглавы международного комитета Совета Федерации ФС РФ Владимир Джабаров заявил, обращаясь к НАТО, которой «не понравилось» перебазирование в Калининградскую область самолетов МиГ-31И с «Кинжалами», что Россия сделает все для обеспечения своей безопасности и добавил, что «не мы все это начинали».

Напомним, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о перебазировании в Калининградскую область самолетов ВС РФ, которые оснащены гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал». В МО РФ подчеркнули, что а аэродроме Чкаловск в Калининградской области будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с «Кинжалами».