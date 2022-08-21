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В Совфеде заявили, что Россия сделает все для своей безопасности

Марина Крижановская
04:44 21.08.2022
Российский госдеятель добавил, что напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться, но только после того, как НАТО проявит «желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России».
В Совфеде заявили, что Россия сделает все для своей безопасности
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Совете Федерации РФ подчеркнули: Россия сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность. С таким заявлением выступил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации ФС РФ Владимир Джабаров.

Обращаясь к НАТО, которой «не понравилось» перебазирование в Калининградскую область самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», Джабаров отметил, что «не мы все это начинали».

«Не счесть, сколько раз вас предупреждали: остановитесь, прекратите движение к нашим границам, не переходите красных линий. Нет, ничего не хотели слышать. Ну а теперь не обижайтесь! Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Российский госдеятель добавил, что напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться, но только после того, как НАТО проявит «желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России».

Ранее в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. Об этом информировало Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что на аэродроме организуют круглосуточное боевое дежурство. Также во время полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтфлота. 

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