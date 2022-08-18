МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»

В Минобороны России подчеркнули, что на аэродроме Чкаловск в Калининградской области организуют круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с «Кинжалами».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России сообщили о перебазировании в Калининградскую область самолетов с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал».

«Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиации 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтфлота.

В МО РФ подчеркнули, что на аэродроме Чкаловск в Калининградской области организуют круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с «Кинжалами».

Ранее командующий ВВС РФ рассказал, как Россия применяет гиперзвуковой «Кинжал» на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов