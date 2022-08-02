Песков заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань ведет к нарастанию напряженности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турне спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси с возможным посещением Тайваня является провокацией со стороны США и создает напряженную обстановку.

«Это провоцирует ситуацию в регионе, ведет к нарастанию напряженности, мы с вами это видим, все страны мира это фиксируют», - отметил он.

Также представитель Кремля сказал, что Россия солидарна с Китаем по данному вопросу и считает, что позиция Пекина оправдана. Вашингтон же, по словам Пескова, должен относиться к позиции КНР более уважительно, а не выбирать путь конфронтации.

Ранее стало известно, что самолет с делегацией Нэнси Пелоси вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура. Куда именно он сейчас направляется, не сообщается.