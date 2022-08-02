Самолет с Пелоси на борту может приземлиться в Тайбэе

Свыше ста тысяч человек по всему миру наблюдали за перемещением самолета спикера палаты представителей США.

© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Globallookpress

Самолет, который вылетел из Малайзии с Нэнси Пелоси на борту, направляется в аэропорт Суншань в Тайбэе. Об этом сообщает интернет-разведчик IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников. В частности, ресурс обнародовал два сообщения из Адресно-отчетной системы авиационной связи (ACARS) между пилотами борта с позывным SPAR19 и наземной службой.

«Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй», - приводит РИА Новости слова автора записи.

Напомним, свыше ста тысяч человек по всему миру с помощью сайта Flightradar наблюдали за перемещением самолета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявившей о намерении посетить Тайвань. В итоге сайт, позволяющий отслеживать полеты самолетов по всему миру, обвалился. Владельцы интернет-ресурса назвали причиной сбоя хакерскую атаку.

Кроме того, в МИД КНР заявили, что Китай намерен «дать жесткий ответ» в случае, если спикер палаты представителей американского конгресса прибудет на Тайвань.