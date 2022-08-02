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Самолет Пелоси исчез с сайта Flightradar из-за хакерской атаки

Ирина Елагина
15:32 02.08.2022
Танки в провинции Фуцзянь на границе с Тайванем, демонстрация протеста в Тайбэе и хакерская атака на сайт Flightradar - сотни тысяч людей по всему миру следят за развитием событий в КНР в связи с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Самолет Пелоси исчез с сайта Flightradar из-за хакерской атаки
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
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Более ста тысяч человек по всему миру с помощью сайта Flightradar наблюдали за перемещением самолета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявившей о намерении посетить Тайвань.

Тридцатого июня Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, принадлежащий ВВС США, с Пелоси на борту поднялся в воздух и взял курс на Тихий океан. 2 августа пользователи веб-сервиса могли видеть, как самолет Пелоси прибыл в Малайзию и вылетел из Куала-Лумпура в юго-восточном направлении.

© Silas Stein, dpa, Globallookpress

В итоге сайт, позволяющий отслеживать полеты самолетов по всему миру, обвалился. Владельцы интернет-ресурса назвали причиной сбоя хакерскую атаку. Возможно, сайт оказался не готов к огромному количеству запросов. Прежний рекорд и звание самого отслеживаемого самолета занимал 59-летний Boeing RC-135W Rivet Joint, за которым в марте 2022 года следили около 10 000 человек.

© Silas Stein, dpa, Globallookpress

Возможный визит Пелоси на Тайвань вызвал негативную реакцию Пекина: для КНР незыблем принцип единого Китая, и посещение Тайваня одним из высших должностных лиц США нарушает его. 28 июля глава КНР Си Цзиньпин пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом, предупредив его, что тот «играет с огнем» и может обжечься. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возможный визит провокационным, ведущим к нарастанию напряженности. КНР стягивает военную технику в провинцию Фуцзянь на границе с Тайванем, в Тайбэе прошли массовые демонстрации против визита Пелоси.

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