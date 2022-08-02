Самолет Пелоси исчез с сайта Flightradar из-за хакерской атаки
Танки в провинции Фуцзянь на границе с Тайванем, демонстрация протеста в Тайбэе и хакерская атака на сайт Flightradar - сотни тысяч людей по всему миру следят за развитием событий в КНР в связи с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
Более ста тысяч человек по всему миру с помощью сайта Flightradar наблюдали за перемещением самолета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявившей о намерении посетить Тайвань.
Тридцатого июня Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, принадлежащий ВВС США, с Пелоси на борту поднялся в воздух и взял курс на Тихий океан. 2 августа пользователи веб-сервиса могли видеть, как самолет Пелоси прибыл в Малайзию и вылетел из Куала-Лумпура в юго-восточном направлении.