Согласно статье, Москва в курсе, что ядерные бомбы слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами.

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Российской Федерации известно о бреши в ядерной доктрине Соединенных Штатов. Об этом пишет американское издание The Hill.

США, как говорится в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, согласно изданию, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель.

В статье говорится, что ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные американские президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.

Как пишет издание, Конгресс США пытается исправить ситуацию, но Америка все равно находится в незавидном положении. Об этом известно и Китаю, подытожили в издании.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада. Согласно заявлению главы Минобороны РФ на X Московской конференции по международной безопасности, западные страны несколько раз заявляли о поставках на Украину вооружений, которые якобы должны изменить ситуацию на фронте.

До этого в Министерстве иностранных дел России призвали США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран. Представитель российского дипломатического ведомства Игорь Вишневский также отметил, что НАТО считает себя ядерным альянсом.