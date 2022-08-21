В стране и мире В стране и мире В стране и мире

The Hill: Россия знает о слабом месте ядерного щита США

Игнат Далакян
07:23 21.08.2022
Согласно статье, Москва в курсе, что ядерные бомбы слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами.
The Hill: Россия знает о слабом месте ядерного щита США
© Фото: Yevhen Liubimov ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Российской Федерации известно о бреши в ядерной доктрине Соединенных Штатов. Об этом пишет американское издание The Hill.

США, как говорится в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, согласно изданию, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель.

В статье говорится, что ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные американские президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.

Как пишет издание, Конгресс США пытается исправить ситуацию, но Америка все равно находится в незавидном положении. Об этом известно и Китаю, подытожили в издании.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада. Согласно заявлению главы Минобороны РФ на X Московской конференции по международной безопасности, западные страны несколько раз заявляли о поставках на Украину вооружений, которые якобы должны изменить ситуацию на фронте.

До этого в Министерстве иностранных дел России призвали США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран. Представитель российского дипломатического ведомства Игорь Вишневский также отметил, что НАТО считает себя ядерным альянсом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:25 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» рассказал о происходящем на месте подрыва машины дочери Дугина
03:53 В стране и мире
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
03:27 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказала о взрыве машины с дочерью Дугина
01:27 В стране и мире
«Мерзкие негодяи»: Пушилин отреагировал на новости о гибели дочери Дугина
00:23 В стране и мире
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.