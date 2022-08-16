Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада

По словам министра обороны РФ, Запад несколько раз заявлял о поставках на Украину вооружений, которые якобы должны изменить ситуацию на фронте.

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В ходе специальной военной операции был успешно развеян миф о западном «супероружии», которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности, Запад продвигал в качестве такого вооружения как беспилотники и «Джавелины», так и гаубицы.

«Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали. Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», - заявил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что вбросы о якобы планах Российской Федерации применить тактическое ядерное оружие на Украине являются абсолютной ложью. Министр подчеркнул, что нет необходимости с военной точки зрения применять ядерное оружие.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов