Пленный азовец* сравнил украинскую атаку на Еленовку и бомбардировки «Азовстали»

Пленный заявил, что во время обстрела не было никаких мыслей, кроме сосредоточенных на непосредственном выживании. Из вены брызгала кровь, ее пришлось зажимать. Азовец* пытался зажать и ногу, но выходило плохо. Собственное состояние тогда он в ретроспективе описал как шоковое.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пленный солдат «Азова»* Василий Ломакин в беседе со «Звездой» сравнил украинскую атаку на Еленовку и бомбардировки «Азовстали» в ходе боев за Мариуполь.

По его словам, это ощущается примерно одинаково. Основная разница для Ломакина, как он заявил, была в том, что в Еленовке он все-таки пострадал от удара, а на территории «Азовстали» - нет. Но мысли о том, когда накроет, «сегодня или завтра», регулярно посещали.

«У нас всегда был в 11 часов отбой. Мы разошлись, легли спать после 11. Час-полтора прошел приблизительно. Первый прилет... Вроде где-то там было, но не долетело. Очень шумно. Мы все повскакивали. И потом резко один за одним - хлоп, хлоп! Оглушило. Я как в себя пришел чуть-чуть, начал вылазить, меня кто-то подхватил под мышки и вытащил на улицу. Но уже там горело. Я помню, что сознание то терял, то приходил в себя», - вспомнил пленный обстоятельства обстрела Еленовки.

Ломакин добавил, что во время обстрела не было никаких мыслей, кроме сосредоточенных на непосредственном выживании. Из вены брызгала кровь, ее пришлось зажимать. Азовец* пытался зажать и ногу, но выходило плохо. Собственное состояние тогда он в ретроспективе описал как шоковое.

«Если бы сейчас была возможность что-то изменить, жил бы в селе, держал бы хозяйство, забыл бы всю эту ерунду как страшный сон», - подвел итог пленный.

Ранее другой выживший украинский пленный раскрыл детали обстрела в Еленовке уже со своей точки зрения.

Тем временем в Минобороны России заявили об уничтожении до 250 наемников «Иностранного легиона» Украины в районе Николаева.

* Полк «Азов» - украинская террористическая организация, запрещенная на территории РФ.