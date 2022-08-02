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«Резкая вспышка»: выживший украинский пленный раскрыл детали обстрела в Еленовке

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
16:10 02.08.2022
Российские военнослужащие и сотрудники колонии оказали помощь ему сразу после обстрела, добавил он.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выживший после удара по колонии в Еленовке украинский военнопленный Даниил рассказал корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву о случившемся.

«Практически ничего не помню. Потому что это было поздно ночью. Я отдыхал, спал, слышал только голоса соседей, а потом резкая вспышка, и сами последствия наблюдал», - сказал он.

По словам Даниила, российские военнослужащие и сотрудники колонии оказали помощь ему сразу после обстрела. Раненый был направлен в госпиталь. Своим сослуживцам он пожелал вести себя по совести - не причинять вреда другим и вести себя достойно.

«Я не знаю, что об этом говорить. Наверное, не хотят, чтобы мы домой возвращались», - добавил пленный.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS обстреляли следственный изолятор в Еленовке. По данным ведомства, погибли 50 украинских военнопленных, 73 получили ранения. Сегодня официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил США в прямом вовлечении в конфликт на Украине.

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