В Харьковской области ударами ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады, добавили в МО РФ.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 2 августа заявил о серьезных потерях украинской стороны в ходе спецоперации. Так, он сообщил об ударе ВКС России по пункту дислокации наемников «Иностранного легиона» под Николаевом.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, уничтожены до 250 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне официального Киева и более 20 единиц военной техники.

Конашенков заявил и об уничтожении более 50 украинских военных из 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ под Марьинкой. В ежедневной сводке говорится и о потерях в личном составе и в военной технике в Мереве и Чугуеве. Речь идет о ликвидации до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ.

Согласно заявлению Конашенкова, в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады под Артемовском уничтожено более 130 националистов. Еще 70 украинских военных оставили позиции и направились в Конотоп, где у них изъяли оружие и признали дезертирами.

Представитель Минобороны перечислил военную технику, которую украинская сторона потеряла в ходе СВО. По его словам, за все время спецоперации, уничтожены более 400 украинских самолетов и вертолетов, более 1,6 тысячи беспилотников, более 4,2 тысяч танков. Также уничтожается реактивная и ствольная артиллерия, ЗРК, военные автомобили.

Ранее он заявил, что слова представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о согласовании целей ударов из РСЗО HIMARS подтверждают прямое участие США в боевых действиях на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов