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Фонтан крови из груди: раненый боец «Азова»* рассказал об обстреле ВСУ изолятора в Еленовке

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
15:59 02.08.2022
В ряды националистического батальона Егора позвал знакомый - он обещал, что там бойца обучат на кинолога.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боец нацбатальона «Азов»* Егор Корнюшкин рассказал, как получил ранения при обстреле ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, где он содержался после того, как сдался на предприятии «Азовсталь». Он отметил, что в ряды нацбатальона его пригласил знакомый, который обещал, что там Егора обучат на кинолога.

«Помню очень громкий удар или взрыв, потом звон в ухе очень сильный - от этого проснулся. Потом еще удар, на этот раз без звона. Посмотрел наверх - увидел огонь и попытался максимально быстро выбраться наружу. Когда я попытался встать, у меня из грудной клетки сразу фонтан крови пошел. Я попытался зажать рукой и двигался в направлении выхода. Перед выходом уже упал, потому что сил не было никаких. Видел, что многие мимо меня проходят, потом меня взяли на носилки и оттянули», - рассказал Егор.

При этом боец не знал, что удар по Еленовке нанесли ВСУ - такую информацию мужчина «боится осознавать».

Напомним, в конце июля ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке. По данным Минобороны России, в результате удара погибли 50 человек. Информация о вине Киева в ударе была передана в ООН.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории РФ.

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