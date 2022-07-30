В стране и мире Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Минобороны РФ опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке. «Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным, опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России», - подчеркнул в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично президент Украины Владимир Зеленский, а также поддерживающий их Вашингтон. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ранее в Минобороны рассказали, что число погибших во время обстрела СИЗО в Еленовке выросло до 50. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Накануне в российском военном ведомстве заявили, что украинская армия обстреляла исправительную колонию с помощью американской РСЗО HIMARS. По словам Игоря Конашенкова, украинский удар был нанесен ночью, когда пленные спали. Он рассказал, что в результате обстрела погибли 40 украинских пленных, еще 75 ранены, также пострадали восемь сотрудников изолятора. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика