Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Минобороны РФ опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке.
«Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным, опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России», - подчеркнул в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично президент Украины Владимир Зеленский, а также поддерживающий их Вашингтон.