Армия МО России: до 70 бойцов 58-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировали, не выдержав огня ВС РФ ВС РФ поразили позиции 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив более 130 боевиков. © Видео: Министерство обороны России © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Артемовска Вооруженные силы России поразили позиции 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинской армии, в результате чего было уничтожено свыше 130 националистов. Вместе с тем оставшиеся 70 боевиков покинули позиции и дезертировали, не выдержав огневого поражения ВС РФ, добавил представитель военного ведомства. «В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами», - сказал Конашенков. Напомним, в Минобороны заявляли, что отступающий из-под Донецка батальон ВСУ практически ликвидирован огнем своей же артиллерии. Обстрелу подвергся 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика