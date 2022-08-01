В Приштине решили отложить решение о замене паспортов для сербов в Косово

Указано условие: для этого прежде должны быть убраны баррикады на севере Косова для организации свободы движения.

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Власти непризнанной республики Косово решили отложить смену автомобильных номерных знаков и паспортов сербов данного региона. Сообщается, что процедура отложена до 1 сентября.

Данное заявление сделал премьер-министр Косово Альбин Курти. Он добавил, что для этого прежде должны быть убраны баррикады на севере Косова для организации свободы движения.

«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода передвижения на севере Косова», - написал он в Twitter.

Ранее поступала информация, что так называемый «посол» США в Косово Джефри Ховеньер якобы сумел «убедить» косовские власти отложить реализацию запрета на сербские удостоверения личности и автомобильные номера на 30 дней.

Так, Ховеньер провел переговоры с премьером Альбином Курти и президентом Вьосой Османи. Об этом сообщило KosovaPress в Twitter. Отмечено, что «Ховеньер заявил, что просьба его страны заключается в том, чтобы отложить на 30 дней реализацию взаимности по документам с Сербией, так как он осудил действия сербских группировок на севере Косово».

В то же время российский МИД заявлял, что власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов. Внешнеполитическое ведомство России призвало Приштину и стоящих за ней США и Европу к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.