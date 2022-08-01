В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приштине решили отложить решение о замене паспортов для сербов в Косово

Марина Крижановская
02:32 01.08.2022
Указано условие: для этого прежде должны быть убраны баррикады на севере Косова для организации свободы движения.
В Приштине решили отложить решение о замене паспортов для сербов в Косово
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Власти непризнанной республики Косово решили отложить смену автомобильных номерных знаков и паспортов сербов данного региона. Сообщается, что процедура отложена до 1 сентября.

Данное заявление сделал премьер-министр Косово Альбин Курти. Он добавил, что для этого прежде должны быть убраны баррикады на севере Косова для организации свободы движения.

«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода передвижения на севере Косова», - написал он в Twitter.

Ранее поступала информация, что так называемый «посол» США в Косово Джефри Ховеньер якобы сумел «убедить» косовские власти отложить реализацию запрета на сербские удостоверения личности и автомобильные номера на 30 дней.

Так, Ховеньер провел переговоры с премьером Альбином Курти и президентом Вьосой Османи. Об этом сообщило KosovaPress в Twitter. Отмечено, что «Ховеньер заявил, что просьба его страны заключается в том, чтобы отложить на 30 дней реализацию взаимности по документам с Сербией, так как он осудил действия сербских группировок на севере Косово».

В то же время российский МИД заявлял, что власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов. Внешнеполитическое ведомство России призвало Приштину и стоящих за ней США и Европу к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:53 В стране и мире
Вучич выразил РФ благодарность за поддержку в ситуации с Косово
00:10 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС России
22:58 В стране и мире
Видео
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Сербией и Косово
22:14 В стране и мире
МИД РФ: власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов
22:14 В стране и мире
МИД РФ: власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов
Популярное
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.