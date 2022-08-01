Сербия выразила готовность убедить Приштину отложить спорные ограничения на въезд

Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии находится в постоянном контакте с косовскими сербами.

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Власти Сербии приложили исключительные усилия для того, чтобы убедить Приштину отложить на месяц введение запрета на въезд в Косово с сербскими номерами и документами. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Если Вучич (президент Сербии - прим.ред.) вчера сказал - мир, то как это может быть провокацией? Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир», - заявил Петкович.

Он также отметил, что находится в постоянном контакте в косовскими сербами.

Напомним, косовоалбанское правительство 29 июля заявило об истечении действия 1 августа выданных сербскими властями документов - теперь люди будут получать временные справки на въезде и выезде. Помимо этого, в Косово начнут обязательную перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS «Республика Косово». По словам главы МИД Сербии, подобные действия Пришитны направлены на то, чтобы устроить «ад» для местных сербов.