Песков заявил, что Россия солидарна с Китаем по вопросу Тайваня

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Российская Федерация солидарна с Китаем и понимает его чувствительное отношение по вопросу Тайваня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно солидарны с Китаем. Понятно его весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Она абсолютно оправдана», - заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также добавил, что Соединенные Штаты вместо того, чтобы с уважением относиться к чувствительному отношению КНР к данному вопросу, к сожалению, выбирают путь конфронтации.

«Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление», - сказал Песков.

Ранее воздушное судно спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси вылетело из столицы Малайзии Куала-Лумпура. Однако, не сообщается, куда именно вылетел самолет.