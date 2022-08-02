Шойгу сообщил о доставке более 50,5 тысяч тонн гуманитарных грузов в Донбасс силами МО РФ

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Военнослужащие Российской Федерации активно участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру», - перечислил Шойгу на селекторном совещании.

Согласно словам министра обороны России, в кратчайшие сроки построен водовод общей протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов. По словам Сергея Шойгу, на данный момент строятся еще два водовода на 60 километров для жителей Донбасса. В плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты.

«Среди них 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС», - сообщил глава Минобороны РФ.

Кроме того глава Министерства обороны России сообщил, что освобождение Донецкой Народной Республики идет по плану. Согласно его заявлению, под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция.

До этого Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Глава российского оборонного ведомства отметил, что десантники во все периоды существования страны, включая годы ВОВ, мужественно и стойко выполняли свой долг по служению нашему государству.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов