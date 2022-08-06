В Калмыкии заключенные убили сотрудника колонии и ранили еще семерых

Следователями по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

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Осужденные напали на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии, в результате чего один сотрудник ФСИН был убит, еще семеро пострадали. По данным следствия, двое осужденных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.

«За совершение преступления задержаны двое осужденных, 2000 года рождения и 1994 года рождения. Один из них отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет за совершение нескольких преступления, в том числе убийство», - говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Отмечается, что один сотрудник колонии был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Так, следователями по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

В прошлом году в исправительной колонии №1 города Владикавказа около шестисот заключенных устроили массовые беспорядки, которые спровоцировали двое осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Заключенные разгромили помещения, разнесли ограждение в жилой зоне и вывели из строя камеры видеонаблюдения.