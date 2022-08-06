В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Калмыкии заключенные убили сотрудника колонии и ранили еще семерых

Елизавета Потейчук
17:41 06.08.2022
Следователями по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
В Калмыкии заключенные убили сотрудника колонии и ранили еще семерых
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Осужденные напали на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии, в результате чего один сотрудник ФСИН был убит, еще семеро пострадали. По данным следствия, двое осужденных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.

«За совершение преступления задержаны двое осужденных, 2000 года рождения и 1994 года рождения. Один из них отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет за совершение нескольких преступления, в том числе убийство», - говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Отмечается, что один сотрудник колонии был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Так, следователями по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

В прошлом году в исправительной колонии №1 города Владикавказа около шестисот заключенных устроили массовые беспорядки, которые спровоцировали двое осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Заключенные разгромили помещения, разнесли ограждение в жилой зоне и вывели из строя камеры видеонаблюдения. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:13 В стране и мире
статья
Алексей Пиманов признан лучшим режиссером кинофестиваля БРИКС-2022
12:58 Армия
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
09:41 В стране и мире
В ЦАХАЛ рассказали, что боевые действия в Газе продлятся неделю
05:15 Армия
Видео
Более 400 единиц техники: как военные железнодорожники ЦВО реконструируют БАМ
05:02 Армия
Видео
Надежные белые «Уралы»: как РФ доставляет лекарства и продукты в Харьковскую область
Популярное
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Трамп заявил, что визит на Тайвань был глупым поступком Пелоси
В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.