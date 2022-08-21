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Шольц признался, что вопреки советам правительства моется каждый день

Ирина Елагина
18:43 21.08.2022
Канцлер Германии признался соотечественникам, что принимает душ каждый день.
Шольц признался, что вопреки советам правительства моется каждый день
© Фото: imago-images, Globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шольц принимает душ ежедневно, хотя возглавляемое им Федеральное правительство рекомендовало жителям страны экономить воду и энергоресурсы в связи со сложной экономической ситуацией на фоне антироссийских санкций. Подробностями личной гигиены Шольц поделился с соотечественниками во время дня открытых дверей - традиционное ежегодное общение с гражданами прошло сегодня, 21 августа.

Одна из гостей канецелярского сада поинтересовалась у главы правительства, как часто он моется, учитывая, что есть рекомендации для всей страны экономить энергоносители. Вопрос и ответ канцлера всех рассмешили. 

«Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» - задала вопрос девушка под хохот других участников встречи.

«Каждый день!» - ответил Шольц.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман для экономии электроэнергии и газа предложил вместо душа обтираться влажной тряпкой. А министр экономики ФРГ Роберт Хабек советовал использовать специальные экономные лейки для душа и подал личный пример, «значительно сократив время принятия душа».

День открытых дверей в правительстве Германии проводится раз в год, из-за пандемии встречи с народом не устраивались в течение трех лет. В течение выходных 20-21 августа все желающие могли прогуляться по зданию правительства и задать вопросы чиновникам.

Напомним, что накануне вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки заявил о необходимости остановить газовую блокаду России и запуска «Северного потока-2» для спасения экономики Германии.

А ранее президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что запасов газа в Германии осталось газа на 2,5 месяца без возобновления поставок из России.

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