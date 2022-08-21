В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Die Welt: вице-спикер бундестага призвал запустить «Северный поток-2» и спасти экономику Германии

Ирина Елагина
15:32 21.08.2022
Вице-президент бундестага заявил о необходимости запуска «Северного потока-2» для спасения экономики Германии.
Die Welt: вице-спикер бундестага призвал запустить «Северный поток-2» и спасти экономику Германии
© Фото: Daniel Reinhardt, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубицки призвал не чинить препятствия запуску «Северного потока-2». По-мнению политика, санкции в отношении России потерпели фиаско и нужно срочно отказывать от газовой блокады для спасения экономики Германии. Об этом сообщила влиятельная немецкая газета Die Welt.

«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока - 1", — цитирует политика РИА Новости.

Кубицки к парадоксальному выводу о том, что антироссийские санкции не только ослабляют экономику Германии, но не позволяют поддерживать Киев.

«Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», — отметил Кубицки.

Ранее президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что запасов газа в Германии осталось газа на 2,5 месяца без возобновления поставок из России. 

Напомним, что «Газпром» сократил подачу газа по «Северному потоку» до 20% от штатной мощности из-за ремонта турбины в Канаде. Ее возвращение в Россию стало невозможным из-за антироссийских санкций. По этой же причине США и страны ЕС блокируют запуск «Северного потока - 2».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 В стране и мире
Видео
Количество жертв ДТП в Ульяновской области достигло 15
13:21 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении «Калибрами» склада боеприпасов с ракетами к HIMARS под Одессой
11:57 В стране и мире
СК РФ: взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя
10:53 Армия
Видео
Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира
08:49 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.