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Вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубицки призвал не чинить препятствия запуску «Северного потока-2». По-мнению политика, санкции в отношении России потерпели фиаско и нужно срочно отказывать от газовой блокады для спасения экономики Германии. Об этом сообщила влиятельная немецкая газета Die Welt.

«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока - 1", — цитирует политика РИА Новости.

Кубицки к парадоксальному выводу о том, что антироссийские санкции не только ослабляют экономику Германии, но не позволяют поддерживать Киев.

«Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», — отметил Кубицки.

Ранее президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что запасов газа в Германии осталось газа на 2,5 месяца без возобновления поставок из России.

Напомним, что «Газпром» сократил подачу газа по «Северному потоку» до 20% от штатной мощности из-за ремонта турбины в Канаде. Ее возвращение в Россию стало невозможным из-за антироссийских санкций. По этой же причине США и страны ЕС блокируют запуск «Северного потока - 2».