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Bloomberg: в Германии осталось газа на 2,5 месяца

Ирина Елагина
16:57 17.08.2022
Германия рискует остаться зимой без отопления, если не возобновятся поставки газа из России.
Bloomberg: в Германии осталось газа на 2,5 месяца
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Запасов газа в Германии недостаточно, они иссякнут через 2,5 месяца без возобновления поставок из России. О проблемах с подготовкой Германии к отопительному сезону сообщил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер агентству Bloomberg.

По стандартам, в Германии к октябрю необходимо заполнить резервные газохранилища на 85%, а ноябрю до 95% - эти запасы необходимы для гарантированного начала отопительного сезона. Но Мюллер настроен пессимистично и прогнозирует, что эти задачи едва ли выполнимы из-за отсутствия поставок энергоносителей из России.

«В лучшем случае три четверти хранилищ смогут запасти нужный объем», - отметил  глава регулятора.

Более того, глава BNA считает, что даже при условии создания газового резерва запасов хватит ненадолго.

«Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95%, то этих запасов все равно хватит приблизительно на два - два с половиной месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся», - подчеркнул Мюллер.

Напомним, что «Газпром» сократил подачу газа по «Северному потоку» до 20% от штатной мощности из-за ремонта турбины в Канаде. Ее возвращение в Россию стало невозможным из-за антироссийских санкций. По этой же причине США и страны ЕС блокируют запуск «Северного потока - 2».

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