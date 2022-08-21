Шестнадцать человек погибли в аварии с микроавтобусом под Ульяновском

До этого сообщалось о пятнадцати жертвах аварии и трех пострадавших.

© Видео: МВД по Ульяновской области © Фото: МВД по Ульяновской области

Число жертв в аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области вновь возросло. Так, погибшими в ДТП теперь числятся 16 человек. Об это «Звезде» сообщили в региональном МВД.

До этого поступала информация о пятнадцати погибших. Вместе с тем три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, сообщения о столкновении транспортных средств поступили днем, 21 августа. По предварительным данным, в микроавтобусе находились 18 человек. В МВД отмечали, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.