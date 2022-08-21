Количество жертв ДТП в Ульяновской области достигло 15
При этом три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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В результате ДТП в Ульяновской области, во время которого столкнулись микроавтобус и два грузовика, погибли 15 человек. Кроме того, три человека пострадали, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.
«Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии», - приводит РИА Новости сообщение экстренных служб.
Напомним, незадолго до этого в региональном МВД сообщалось об 11 жертвах аварии. По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. В МВД также отмечали, что предварительно водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.