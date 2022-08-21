Смятый микроавтобус: кадры с места смертельного ДТП в Ульяновской области

© Видео: МВД по Ульяновской области © Фото: МВД по Ульяновской области

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места смертельной аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков на трассе в Ульяновской области. Судя по ним, микроавтобус оказался полностью покореженным и смятым. Также на видео видно, как последствия ДТП устраняют сотрудники экстренных служб.

Кадры предоставило МВД по Ульяновской области. Напомним, согласно последним данным, жертвами аварии стали 15 человек. Кроме того, три человека пострадали, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. В региональном МВД сообщали, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.