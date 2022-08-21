Число погибших в аварии в Ульяновской области возросло до 11

По данным МВД, предварительно водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

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Количество погибших в аварии с участием микроавтобуса и двух грузовых автомобилей в Ульяновской области увеличилось до 11. По данным МВД, предварительно водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

«В результате ДТП 11 человек погибло, трое госпитализировано в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщил «Звезде» представитель регионального МВД Сергей Сергиенко.

Напомним, до этого сообщалось о девяти погибших в аварии. По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились 18 человек.

Ранее в Ногайском районе Дагестана произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, в результате которой погибли семь человек. Отмечается, что попавшие в аварию предположительно были родственниками. Они ехали на свадьбу в Ставрополь.