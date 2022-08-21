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Девять человек погибли в ДТП при столкновении автобуса и двух грузовиков в Ульяновской области

Ирина Елагина
15:37 21.08.2022
Крупное ДТП с участием общественного транспорта произошло под Ульяновском.
Девять человек погибли в ДТП при столкновении автобуса и двух грузовиков в Ульяновской области
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Грузовик врезался в микроавтобус с 18 пассажирами на трассе под Ульяновском днем 21 августа. По обновленным данным, по меньшей мере 11 человек погибли, еще трое пострадали.

По оперативной информации МВД, причиной ДТП стал выезд водителя фуры на полосу встречного движения.

«Водитель фуры допустил выезд на полосу встречного движения», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.


Удар был такой силы, что на месте происшествия погибли 11 человек, еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Дагестане произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, в результате которой погибли восемь человек.

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