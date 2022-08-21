В МИД РФ заявили, что гибель Дугиной может быть связана с политикой государственной терроризма Киева

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала гибель Дарьи Дугиной - дочери российского общественного деятеля Александра Дугина. По словам дипломата, если за взрывом стоит Украина, нужно вести речь о политике государственного терроризма.

«Если подтвердится украинский след, - а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, - то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля. Инцидент произошел на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы в Подмосковье. По одной из версий, за преступлением могли стоять украинские террористы.