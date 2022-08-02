В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Все русские города будут освобождены»: Пушилин рассказал о ситуации в ДНР и ее будущем

Игнат Далакян
11:10 02.08.2022
По мнению Пушилина, должны быть освобождены все русские города.
«Все русские города будут освобождены»: Пушилин рассказал о ситуации в ДНР и ее будущем
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ближайшем будущем Донбасса, заводах города Мариуполь, продовольственной программе, а также развития курортов республики.

В интервью RT, Денис Пушилин сообщил, что для прекращения обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Донецка, Горловки и Макеевки на данный момент идет операция в Авдеевке.

«Здесь есть определенные успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника. Занимаются высоты, которые позволяют подразделениям двигаться дальше. Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок. Также Марьинское направление для нас является важным, там тоже ситуацию можно охарактеризовать как успешную», - рассказал глава ДНР.

Также Пушилин рассказал, что несмотря на освобождение территории Луганской Народной Республики, противник продолжает обстреливать населенные пункты республики. По его словам, необходимо довести ситуацию до логического завершения.

«Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», - объяснил глава ДНР.

Кроме того, Денис Пушилин в своем интервью ответил на вопросы о судьбе сложивших оружие украинских военнослужащих, которые на данный момент находятся в ДНР.

Глава Донецкой Народной республики также рассказал о продовольственной программе ДНР и развитию курортов республики.

«На данный момент уборочные работы произведены на 47%, и по объему мы уже вышли на результат прошлого года. Животноводство также развивается. Продовольственная безопасность в ДНР обеспечена», - сказал Пушилин.

Завершил свое интервью глава ДНР ответом на вопрос о времени окончания боевых действий. Согласно его словам, военнослужащие республики приближают дату полного освобождения ДНР.

«Люди часто задают этот вопрос, но понимают, что назвать точную дату сейчас невозможно. Совершенно точно можно сказать, что Донбасс будет свободен, как и все русские города», - подытожил Пушилин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о решении властей заблокировать поисковую систему Google. Такое решение он объяснил тем, что западные страны оказывают давление на республику, а также создают угрозы психологической и физической безопасности для мирных граждан.

До этого Пушилин предложил привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики для восстановления инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Он предложил двигаться в направлении привлечения специалистов из Северной Кореи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:34 В стране и мире
Россия направила в ООН письмо об использовании ВСУ мин «Лепесток»
06:01 Армия
Видео
Озаряя небо: кадры пуска ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк
05:00 Армия
Видео
Стопроцентная результативность: кадры работы «Панцирей» в ходе СВО
00:01 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
00:10 Армия
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.