По мнению Пушилина, должны быть освобождены все русские города.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ближайшем будущем Донбасса, заводах города Мариуполь, продовольственной программе, а также развития курортов республики.

В интервью RT, Денис Пушилин сообщил, что для прекращения обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Донецка, Горловки и Макеевки на данный момент идет операция в Авдеевке.

«Здесь есть определенные успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника. Занимаются высоты, которые позволяют подразделениям двигаться дальше. Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок. Также Марьинское направление для нас является важным, там тоже ситуацию можно охарактеризовать как успешную», - рассказал глава ДНР.

Также Пушилин рассказал, что несмотря на освобождение территории Луганской Народной Республики, противник продолжает обстреливать населенные пункты республики. По его словам, необходимо довести ситуацию до логического завершения.

«Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», - объяснил глава ДНР.

Кроме того, Денис Пушилин в своем интервью ответил на вопросы о судьбе сложивших оружие украинских военнослужащих, которые на данный момент находятся в ДНР.

Глава Донецкой Народной республики также рассказал о продовольственной программе ДНР и развитию курортов республики.

«На данный момент уборочные работы произведены на 47%, и по объему мы уже вышли на результат прошлого года. Животноводство также развивается. Продовольственная безопасность в ДНР обеспечена», - сказал Пушилин.

Завершил свое интервью глава ДНР ответом на вопрос о времени окончания боевых действий. Согласно его словам, военнослужащие республики приближают дату полного освобождения ДНР.

«Люди часто задают этот вопрос, но понимают, что назвать точную дату сейчас невозможно. Совершенно точно можно сказать, что Донбасс будет свободен, как и все русские города», - подытожил Пушилин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о решении властей заблокировать поисковую систему Google. Такое решение он объяснил тем, что западные страны оказывают давление на республику, а также создают угрозы психологической и физической безопасности для мирных граждан.

До этого Пушилин предложил привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики для восстановления инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Он предложил двигаться в направлении привлечения специалистов из Северной Кореи.