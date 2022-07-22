Пушилин сообщил о блокировке Google на территории ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о решении властей заблокировать поисковую систему Google. Данный шаг он объяснил тем, что страны Запада и Украина оказывают давление на ДНР и создают угрозы психологической и физической безопасности для мирных жителей.
«Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи - поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», - написал глава республики у себя в Telegram.
Пушилин добавил, что в случае, если Google «вернется в русло закона, морали и здравого смысла», его деятельность на территории республики будет осуществляться беспрепятственно.
Ранее глава ДНР сообщил, что Донецкой Народной Республике нужны строители для восстановления инфраструктуры. В связи с этим Денис Пушилин предложил привлечь специалистов из Северной Кореи, которая накануне признала независимость ДНР.