Пушилин сообщил о блокировке Google на территории ДНР

В случае если Google «вернется в русло закона, морали и здравого смысла», его деятельность на территории республики будет осуществляться беспрепятственно, отметил глава ДНР.

© Фото: Alexander Rekun, Fabian Sommer, dpa, Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о решении властей заблокировать поисковую систему Google. Данный шаг он объяснил тем, что страны Запада и Украина оказывают давление на ДНР и создают угрозы психологической и физической безопасности для мирных жителей.

«Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи - поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», - написал глава республики у себя в Telegram.

Пушилин добавил, что в случае, если Google «вернется в русло закона, морали и здравого смысла», его деятельность на территории республики будет осуществляться беспрепятственно.

Ранее глава ДНР сообщил, что Донецкой Народной Республике нужны строители для восстановления инфраструктуры. В связи с этим Денис Пушилин предложил привлечь специалистов из Северной Кореи, которая накануне признала независимость ДНР.