В стране и мире Пушилин заявил о возможности привлечения в ДНР строителей из КНДР Алексей Курильченко Глава ДНР призвал двигаться в направлении привлечения северокорейских специалистов. © Фото: Минстрой России Читайте нас на: Донецкой Народной Республике нужны строители для восстановления инфраструктуры. Глава республики Денис Пушилин предложил привлечь специалистов из Северной Кореи. «Что касается восстановления, что касается поддержки, помощи в строительстве, у нас есть определенные устремления, мы знаем, что нам точно нужны будут кадры, нам точно нужны будут строители, в КНДР есть такие квалификации, поэтому в этом отношении мы будем двигаться», - заявил Пушилин в эфире канала «Россия 24». Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин посетил с рабочим визитом освобожденный в ходе спецоперации Мариуполь и обозначил ситуацию с восстановлением поврежденных в ходе нее объектов. Некоторые здания подлежат сносу из-за сильных повреждений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика