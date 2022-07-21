Пушилин заявил о возможности привлечения в ДНР строителей из КНДР
Донецкой Народной Республике нужны строители для восстановления инфраструктуры. Глава республики Денис Пушилин предложил привлечь специалистов из Северной Кореи.
«Что касается восстановления, что касается поддержки, помощи в строительстве, у нас есть определенные устремления, мы знаем, что нам точно нужны будут кадры, нам точно нужны будут строители, в КНДР есть такие квалификации, поэтому в этом отношении мы будем двигаться», - заявил Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин посетил с рабочим визитом освобожденный в ходе спецоперации Мариуполь и обозначил ситуацию с восстановлением поврежденных в ходе нее объектов. Некоторые здания подлежат сносу из-за сильных повреждений.