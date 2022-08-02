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Шольц вступился за премьера Канады после критики из-за возврата турбины «Газпрому»

Алексей Курильченко
10:35 02.08.2022
По словам германского канцлера, «Газпром» не имеет права» сокращать подачу газа после возвращения турбины для «Северного потока».
Шольц вступился за премьера Канады после критики из-за возврата турбины «Газпрому»
© Фото: Adrian Wyld, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шольц вступился за премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого раскритиковали за решение вернуть российской компании «Газпром» турбину Siemens, которая может использоваться как элемент газопровода «Северный поток». По словам канцлера, решение передать турбину может помочь Германии и Европе.

«Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга «Газпрому». Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы... Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?», - цитирует Шольца газета Globe and Mail.

Канцлер подчеркнул, что после возврата турбины «Газпром» не имеет права сокращать подачу газа через «Северный поток».

Напомним, 9 июня стало известно о решении Канады вернуть газовую турбину после настоятельных просьб Германии. Напомним, что она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале и возвращать ее отказывались из-за антироссийских санкций. После Канада разрешила ремонтировать на своей территории турбины газопровода «Северный поток» в течение двух лет, а также позволила импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.

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