США и Евросоюз стоят за действиями Приштины, и конфликт в их интересах, заявил Александр Боцан-Харченко.

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Евросоюзу и США выгоден конфликт между Приштиной и Белградом, с таким заявлением выступил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Конечно, за Приштиной стоит Вашингтон и стоит Евросоюз, который... вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. А Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва», - сказал он в эфире «Соловьев.LIVE».

Ранее КПП «Брняк» и «Яринье» между Косово и Центральной Сербией восстановили работу. Глава МВД непризнанной республики Джеляль Свечлия отметил, что возведенные косовскими сербами в девяти точках баррикады полностью убраны и на этих участках можно свободно передвигаться.

Обстановка стала менее напряженной, когда в Косово отложили на месяц решение о замене паспортов для сербов, находящихся на территории республики. Снятие баррикад на севере Косово было условием, при котором Приштина согласилась принять такое решение.