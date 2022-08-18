МИД: Москва ответит на решение Хельсинки по визам россиянам

© Фото: Алексей Иванов трк звезда

Россия должным образом отреагирует на решение Финляндии о сокращении приема заявлений на выдачу виз россиянам. Об этом на брифинге заявил директор Департамента печати и информации МИД Иван Нечаев.

По мнению дипломата, решение Финляндии - еще одно проявление недружественного отношения к России.



«Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами», - процитировало Нечаева РИА Новости.

Представитель МИД назвал решение Хельсинки дискриминационным и ущемляющим права россиян по национальному признаку, так как подобные решения демонстрируют «политически мотивированную дискриминацию россиян по признаку национального происхождения».

По данным Нечаева, вполне вероятно решение о запрете на выдачу виз россиянам в масштабах всего Евросоюза, «даже в отсутствие общеевропейского консенсуса».

Накануне в правительстве Финляндии сообщили об ограничении принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Сейчас МИД Финляндии ежедневно принимает до тысячи заявок на выдачу виз.

Напомним, что с 18 августа в Эстонии запретили въезд в страну россиянам по шенгенским визам, выданным в Эстонии.