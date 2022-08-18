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В WSJ назвали позором призывы запретить въезд в Европу гражданам РФ

Марина Крижановская
00:24 18.08.2022
Журналист указал, что запрет на выдачу виз россиянам «противоречит западным принципам свободы и толерантности».
В WSJ назвали позором призывы запретить въезд в Европу гражданам РФ
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В западной прессе активно обсуждаются идеи о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Отмечается, что набирает обороты соответствующий призыв президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Указано, что Эстония уже воплощает предложенные идеи о запрете въезда, Финляндия также заявила об этом.

Но дальше всех пошла Чехия: она приостановила выдачу виз россиянам и белорусам через несколько дней после начала специальной военной операции на Украине.

Журналист газеты Уильям Наттрас осудил данное решение европейских стран. Он подчеркнул, что страдают, в первую очередь, обычные граждане.

«Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан. В то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу», - приводит его слова газета.

Наттрас продолжил критику, отметив, что «руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина» с целью сохранить санкции.

«Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», - обратил внимание автор материала.

Ранее в Европарламенте назвали слабоумием запрет на въезд россиян в Эстонию. Данная инициатива бессмысленна, так как выданные Эстонией визы действительны в других странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других входящих в нее государств Таллин игнорировать не вправе.

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