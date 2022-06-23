Чехия запрещает выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2023 года

Основная цель - оказание давления на Москву и Минск для завершения спецоперации на Украине.

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Чешская Республика продлила запрет на выдачу виз и разрешений на длительное пребывание гражданам России и Белоруссии. Такое решение приняло правительство республики по рекомендации министерства иностранных дел.

Сообщается, что выдача документов ограничена до марта 2023 года. Отмечается, что исключение - гуманитарные случаи.

В качестве основной цели указывается оказание давления на Москву и Минск для завершения спецоперации на Украине. Вместе с тем указаны и личные интересы безопасности Чехии. Об этом сообщила пресс-служба чешского МИД.

«Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам России и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Также приводится информация о возможности продления россиянам и белорусам разрешений на долговременное пребывание в стране, если таковое имеется.

Накануне Служба внешней разведки России сообщила о намерении католической церкви Польши поглотить Львовскую архиепископию.

Информируется, что в центральном органе управления католической церкви в Польше (Конференции польских епископов) всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.