В КВЦ «Патриот» подвели итоги научно-деловой программы форума «Армия-2022»

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Также в этом году научно-деловую программу форума дополнили мероприятия Военного инновационного технополиса «ЭРА». Это более 20 научно-деловых бесед, круглых столов, докладов операторов научных рот с представлением научных проектов - победителей конкурса по отбору экспонатов на МВТФ «Армия-2022». Мероприятия прошли на центральной площадке военного иннограда «Дискуссионный клуб» с привлечением именитых ученых и представителей предприятий ОПК России.

В этом году вопросы развития технологий искусственного интеллекта,

а также новые решения в области диверсификации ОПК России станут основными в повестке деловых мероприятий на главной интеграционной площадке для Минобороны России, предприятий ОПК и коммерческого сектора.

В целях повышения качества мероприятий научно-деловой программы модераторам удалось собрать на одной площадке представителей органов государственной власти, научных и деловых кругов, высшей школы и Российской академии наук, известных общественных деятелей, инженеров, специалистов и экспертов в области обороны, а также представителей 80 иностранных государств.

Для расширения географии в ходе мероприятий НДП Форума была организована видеоконференцсвязь с 16 городами России. По итогам проведения указанных мероприятий Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации будет разработан сборник докладов о программе форума «Армия-2022».

В ходе итогового заседания программного комитета НДП МВТФ состоялась торжественная церемония награждения. В номинации «За комплексный подход при подготовке и организации проведения мероприятий научно-деловой программы» были награждены Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, Главное военно-политическое управление ВС РФ, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В номинации «За активное участие в подготовке и проведении мероприятий научно-деловой программы дипломами были награждены научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения и предприятия промышленности. Кроме того, экспертным сообществом отмечены активные участники научно-деловой программы в номинации «За лучшее мероприятие научно-деловой программы».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.