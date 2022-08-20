Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

В КВЦ «Патриот» подвели итоги научно-деловой программы форума «Армия-2022»

19:21 20.08.2022
В рамках научно-деловой программы было проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше чем в прошлом году, 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги шестидневной работы научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022». Итоговое заседание программного комитета научно-деловой программы форума открыл председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.

В состав президиума также вошли начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, советник Министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, исполнительный директор АО «Международные конгрессы и выставки» Артур Байрамов.

В рамках научно-деловой программы было проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше чем в прошлом году, 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. Программа мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника. Кроме того, участники обсудили перспективные направления исследований в области нанотехнологий и наноматериалов. При этом главенствующей тематикой стали технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса.

© Минобороны России

Уникальной особенностью МВТФ «Армия-2022» стало одновременное проведение на площадках форума сразу нескольких крупных международных мероприятий, а именно Армейских международных игр, 10-й Московской конференции по международной безопасности, Первого Международного антифашистского конгресса, а также Третьего международного пожарно-спасательного конгресса, организованного МЧС России.

Вместе с тем гости и участники форума приняли участие в пленарном заседании под руководством вице-премьера РФ - Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и с участием заместителя Министра обороны России Алексея Криворучко. Одним из наиболее знаковых событий НДП МВТФ «Армия-2022» стал конгресс «Технологии искусственного интеллекта, научно-технологическое развитие и стратегическое лидерство», пленарное заседание которого прошло под руководством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Конгресс объединил в себе комплекс научно-деловых мероприятий с выступлениями и презентациями российских ведущих ученых, имеющих значительные достижения в области цифровых технологий. В рамках конгресса состоялось 22 мероприятия, в которых приняли участие свыше 2,5 тысяч человек, включая 286 спикеров, 97 докторов наук и 415 кандидатов наук.

© Минобороны России

Также в этом году научно-деловую программу форума дополнили мероприятия Военного инновационного технополиса «ЭРА». Это более 20 научно-деловых бесед, круглых столов, докладов операторов научных рот с представлением научных проектов - победителей конкурса по отбору экспонатов на МВТФ «Армия-2022». Мероприятия прошли на центральной площадке военного иннограда «Дискуссионный клуб» с привлечением именитых ученых и представителей предприятий ОПК России.

В этом году вопросы развития технологий искусственного интеллекта,
а также новые решения в области диверсификации ОПК России станут основными в повестке деловых мероприятий на главной интеграционной площадке для Минобороны России, предприятий ОПК и коммерческого сектора.

В целях повышения качества мероприятий научно-деловой программы модераторам удалось собрать на одной площадке представителей органов государственной власти, научных и деловых кругов, высшей школы и Российской академии наук, известных общественных деятелей, инженеров, специалистов и экспертов в области обороны, а также представителей 80 иностранных государств.

Для расширения географии в ходе мероприятий НДП Форума была организована видеоконференцсвязь с 16 городами России. По итогам проведения указанных мероприятий Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации будет разработан сборник докладов о программе форума «Армия-2022».

В ходе итогового заседания программного комитета НДП МВТФ состоялась торжественная церемония награждения. В номинации «За комплексный подход при подготовке и организации проведения мероприятий научно-деловой программы» были награждены Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, Главное военно-политическое управление ВС РФ, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В номинации «За активное участие в подготовке и проведении мероприятий научно-деловой программы дипломами были награждены научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения и предприятия промышленности. Кроме того, экспертным сообществом отмечены активные участники научно-деловой программы в номинации «За лучшее мероприятие научно-деловой программы».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:02 Армия
Видео
Глава ГУИР Минобороны Осадчук рассказал, почему ИИ никогда не доверят «красную кнопку»
15:23 Армия
МО РФ: проводится расследование отравления боевыми веществами главы Херсонской области Сальдо
10:51 Армия
Видео
Шойгу назвал идею запретить въезд в ЕС для граждан РФ проявлением нацистской политики
11:45 В стране и мире
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. 2 дивизион. Лаос, Армения, Сирия, Мьянма
10:18 Армия
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.