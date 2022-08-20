В КВЦ «Патриот» подвели итоги научно-деловой программы форума «Армия-2022»
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги шестидневной работы научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022». Итоговое заседание программного комитета научно-деловой программы форума открыл председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.
В состав президиума также вошли начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, советник Министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, исполнительный директор АО «Международные конгрессы и выставки» Артур Байрамов.
В рамках научно-деловой программы было проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше чем в прошлом году, 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. Программа мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника. Кроме того, участники обсудили перспективные направления исследований в области нанотехнологий и наноматериалов. При этом главенствующей тематикой стали технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса.