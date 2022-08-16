Расширение НАТО и миф о «супероружии» Запада: какие вопросы мировой повестки обсудили на MCIS-2022

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Свое первое заседание Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022) провела через пять лет после выступления президента России Владимира Путина на знаменитой Мюнхенской, где тогда он впервые публично высказал претензии Западу. Сейчас, когда отношения с этими странами фактически зашли в тупик, проходит десятая, юбилейная Московская конференция. Из гостиницы Украина она переехала в центр военно-патриотического воспитания «Авангард». И дело не только в смене локации, а в пересмотре всего современного мироустройства.

«Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции и ценности. Этим объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути - подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития. Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, а также пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», - сказал Путин.

Российский президент также обвинил США во вмешательстве в дела суверенных государств, а Запад - в развале всей системы европейской безопасности. Речь идет в том числе о продвижении НАТО на восток и отказе предоставить России гарантии безопасности. Именно эти факторы, говорит Путин, стали решающими предпосылками для начала специальной военной операции на Украине.

Перед началом конференции министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично приветствует каждого из 25-своих коллег. Еще десять принимают участие по видеосвязи. Попытка изоляции России, по словам главы Минобороны РФ, провалилась. И снова речь о военной операции в Донбассе.

«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», - сказал Шойгу.

Отдельно Шойгу коснулся поставок на Украину иностранной военной помощи.

«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов «Javelin», неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня «HIMARS» и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали. Российское оружие, в свою очередь, в боях подтвердило свои лучшие качества. Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», - указал министр.

В качестве подтверждения этих слов - выставка, которая открылась на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022». На ней представлено почти пять сотен образцов трофейной техники, захваченной во время боев в ДНР и ЛНР. Например, знаменитый беспилотник «Байрактар», способный вести разведку на глубину до 150 километров. При размахе крыльев в 13 метров он несет под крылом боеприпасы массой до 20 килограммов и радиусом действия до восьми километров. Но весь этот арсенал оказался бессилен, когда беспилотник сбили в районе населенного пункта Сватово.

Подробнее о том, какая еще трофейная техника представлена в экспозиции форума «Армия-2022» и о чем на конференции говорили представители международных организаций - смотрите в сюжете Константина Коковешникова.

Материал подготвоили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.