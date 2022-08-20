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Непростое место: кадры разминирования села Широкино роботом «Уран-6»

Андрей Лазарев
16:59 20.08.2022
На территории населенного пункта российскими саперами найдено и обезврежено более 20 тысяч взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские инженерные войска продолжают работы по разминированию села Широкино в Донецкой Народной Республике. Задача непростая - в населенном пункте бойцы Вооруженных сил Украины оставили огромное количества ловушек - обнаружено уже более 20 тысяч взрывоопасных предметов. Но у саперов есть все необходимое для работы - включая робототехнический комплекс «Уран-6».

«На территории населенного пункта Широкино найдено и обезврежено более 20 тысяч взрывоопасных предметов. Найдены мины, установленные в управляемом и неуправляемом варианте, мины-ловушки, гранаты на растяжке. Местным жителям очень страшно заходить в свои дома, пока их не проверят. После проверки мы обозначаем их, как безопасные. Только после этого жители заходят, начинаю вычищать дома и готовиться к дальнейшему переезду. Широкино -непростой населенный пункт - на протяжении восьми лет здесь проживали солдаты ВСУ, здесь находился командный пункт, найдено большое количество "лежек", схроны боеприпасов. За населенным пунктом находится линия разграничения между позициями ВСУ и Народной милиции ДНР», - рассказал командир группы разминирования, позывной «Сайга».

Для разминирования применяются машины «Уран-6» на дистанционном управлении, которая «прочесывает» поля, на которых выросла трава в человеческий рост. Помимо этого националисты оставили в жилых домах множество растяжек с гранатами - для их обезвреживания используется крюк-кошка.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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