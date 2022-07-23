Безопасный подрыв: кадры уничтожения мин в Широкино в ДНР

Для безопасного разминирования дверей и домах саперы используют крюк-кошку.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские саперы продолжают работу по разминированию освобожденного поселка Широкино в Донецкой Народной Республике. Украинские националисты оставили в домах множество растяжек, несущих угрозу для мирных жителей.

Некоторые растяжки украинские боевики расположили у дверей. Для их обезвреживания российские саперы применяют крюк-кошку, с помощью которой они открывают заминированные двери с безопасного расстояния.

Также в ходе разминирования саперы применяют дистанционно управляемые машины «Уран-6». С их помощью уничтожаются мины в полях, которые поросли высокой травой.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов