Армия Избавиться от смертоносных ловушек: кадры применения противоминного робота «Уран-6» в ДНР Роман Закурдаев Отступая из поселка Широкино, украинские националисты оставили после себя множество мин и растяжек, которые угрожают жизни мирным жителям. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Саперы международного противоминного центра приступили к разминированию освобожденного села Широкино в Донецкой Народной Республике. Отступая, украинские националисты оставили в населенном пункте множество смертоносных ловушек. Для разминирования применяются машины «Уран-6» на дистанционном управлении, которая «прочесывает» поля, на которых выросла трава в человеческий рост. Помимо этого националисты оставили в жилых домах множество растяжек с гранатами. Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы инженерного дозора группировки войск Центрального военного округа, ведущих разведку покинутых военнослужащими Вооруженных сил Украины укрепрайонов. Российские военнослужащие проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика