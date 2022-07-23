Избавиться от смертоносных ловушек: кадры применения противоминного робота «Уран-6» в ДНР
Саперы международного противоминного центра приступили к разминированию освобожденного села Широкино в Донецкой Народной Республике. Отступая, украинские националисты оставили в населенном пункте множество смертоносных ловушек.
Для разминирования применяются машины «Уран-6» на дистанционном управлении, которая «прочесывает» поля, на которых выросла трава в человеческий рост. Помимо этого националисты оставили в жилых домах множество растяжек с гранатами.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы инженерного дозора группировки войск Центрального военного округа, ведущих разведку покинутых военнослужащими Вооруженных сил Украины укрепрайонов. Российские военнослужащие проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов